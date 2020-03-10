«Уроки прошлых кризисов здорово изменили наше правительство»: эффект «черного понедельника» — это надолго?

Что произошло

В понедельник, 9 марта, в то время как российские биржи не работали из-за праздников, на международных торгах на площадках Forex курс доллара вырос на 9,5% и к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей, евро подрос до 85 рублей. В последний раз такие значения доллара и евро по отношению к рублю фиксировали в феврале — марте 2016 года.



Американские фондовые рынки вчера открылись падением, и из-за этого через несколько минут торги были приостановлены. Также 9 марта индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,7%, до 5 966 пунктов. Это крупнейшее его падение со времен финансового кризиса 2008 года.



Причина снижения курса рубля — падение цены на нефть, вызванное провалом сделки стран-производителей нефти по ограничению добычи. Странам-участницам ОПЕК и другим производителям (в том числе России) было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Это было связано с падением спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса. Россия отказалась от сделки, ее действие прекращается с 1 апреля. В связи с этим Саудовская Аравия сообщила о намерении нарастить добычу, развязав тем самым «ценовую войну».



Разрыв соглашения поддержала «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным. В компании посчитали, что для России сделка ОПЕК+ лишена смысла.



Накануне нефть марки Brent стоила меньше 35$ за баррель. Это ниже, чем цена, заложенная в бюджетном правиле России (по которому сверстан федеральный бюджет). Для Brent это было самое сильное дневное падение с 1991 года.



Сегодня утром ситуация несколько изменилась. Цены на нефть 10 марта поднялись на 7%. Доллар на момент написания материала торгуется на уровне 72 рублей.



Что говорят власти

Параллельно с этим Банк России в связи с падением курса рубля откажется от покупки валюты на срок в 30 дней в рамках механизма «бюджетного правила». Минфин объявил о начале продажи иностранной валюты. Сегодня же Центробанк начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — заявили в ЦБ.

О продаже валюты объявил в эти выходные и Минфин РФ.

«Бюджетное правило» подразумевает, что при падении цен на нефть ниже уровня в $42 государство начнет тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин уже заявлял, что средств ФНБ хватит на ближайшие 6—10 лет даже при ценах на нефть в $25—30. По состоянию на 1 марта объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США), или 9,2% ВВП.

Сдержанный оптимизм

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий не прогнозирует дальнейшего обвала курса рубля.

— После вчерашнего кровавого побоища начинают вырисовываться контуры «новой нормальности». Банк России объявил о своем намерении стабилизировать рубль с помощью валютных интервенций — продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, ЦБ будет предоставлять ликвидность финансовой системе — дополнительно регулятор может предоставить около 500 млрд рублей. Так что обвала на рынке валюты в ближайшее время, видимо, удастся избежать, на какое-то время рубль может закрепиться на уровне около 72 рублей за доллар.

Вселяет определенные надежды и то, что нефть начала вновь расти в цене. Также была коррекция по российским бумагам в Лондоне. На что можно надеяться — что на российском финансовом и фондовом рынках не будет обвала. Ситуация остается крайне тяжелой, ожидать следует ослабления рубля, роста процентных ставок и падения российских бумаг. Но пока без паники.



Вместе с тем решение о прекращении сделки в рамках ОПЕК, с которого началось резкое падение нефти Осадчий оценил крайне негативно:



— Должны быть жестоко наказаны люди, из-за которых случилась эта драма, которые привели к тому, что Россия ушла из-за стола переговоров ОПЕК. С 1 апреля уже не будут действовать ограничения по добыче нефти. На фоне коронавируса развал соглашения нанес мощный удар по глобальному рынку.



Будем надеяться, что не повторится ситуация конца 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля Центробанк резко поднял ключевую ставку, валютный кризис удалось прекратить, но он перешел в экономический кризис. Сейчас же Центробанк использует механизм валютных интервенций, это более щадящий механизм для рынка.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин также отмечает, что ситуация 2014 года вряд ли повторится в России.



— Ситуация, которая сложилась на рынке, — это надолго. Многое будет зависеть от того, передоговорятся ли страны-экспортеры нефти о новом ограничении добычи. Но если говорить общими категориями — это надолго. Параллели с ситуацией 2014 года, когда упали цены на нефть и курс рубля, можно провести, но сейчас последствия будут гораздо мягче. Не будет такого всплеска инфляции, как было в 2014 году, само падение курса гораздо меньше, чем было в 2014 году. И эффект с точки зрения благосостояния населения будет пропорционально меньше. Эффект будет негативный — но несравнимый с тем, что было в 2014 году.

«Правительство уже начало информационную борьбу с паникой»

Альберт Бикбов, блогер и экономист, считает, что действия правительства и Центробанка профессиональны и своевременны:

— Во-первых, обвал оказался не таким уж и сильным, если смотреть утренние данные. Все ожидали, что будет гораздо хуже. Ожидали падения не меньше 20%, а сейчас — оно около 10%. Накануне была очень серьезная информационная поддержка со стороны властей, отвечающих за денежную и финансовую политику. Своевременно было сделано заявление Минфина о том, что наш бюджет будет стабилен при еще более низких ценах на нефть в течение ближайших 6—10 лет. В выходные дни правительство уже начало информационную борьбу с паникой, и это заявление Минфина здорово успокоило многих.

Сегодня с утра интервенции начал выполнять Центробанк. Заявлено, что ситуация по ликвидности в коммерческих банках находится под контролем регулятора, и для них своевременно со стороны ЦБ открываются механизмы поддержки ликвидности.

С утра с заявлением о продаже валюты выступил «Газпром». Я вижу, что уроки прошлых кризисов здорово изменили наше правительство и ЦБ, которые сейчас действуют очень профессионально и своевременно выполняют не только тихую работу, скрытую от нас всех (например, то же пополнение ликвидности коммерческих банков), но и успокаивают рынки. То, что ЦБ начал продажи валюты, здорово охладило рынок, и валюты выросли не столь сильно, как ожидалось, и ценные бумаги тоже упали не настолько сильно.

Я прогнозирую, что к концу дня ситуация будет получше. Можно сказать, что мы научились работать с кризисными ситуациями. И не надо забывать о Фонде национального благосостояния. Он, конечно, не так велик у нас, как у той же Норвегии, но несколько лет стабилизировать бюджет в таких катаклизмах он может. Ценность таких «кубышек» начинаешь понимать именно в такие кризисные минуты.

«Курс рубля при текущем состоянии нефти будет достаточно комфортным для нашего бюджета»

Марат Сабиров, руководитель казанского филиала ИК «Фридом Финанс», считает, что паниковать рано. Но, по его мнению, если страны-экспортеры нефти продолжат ценовые войны и передел рынка, рубль будет падать дальше, а еще не стоит забывать о коронавирусе, который тоже становится мощным фактором влияния на мировую экономику:

— Наша экономика сейчас как никогда устойчива. Вся эта ситуация для нас хоть и напряженная, но достаточно контролируема. Центробанк и наши власти накопили достаточно резервов в Фонде национального благосостояния, чтобы поддерживать экономику в стабильном состоянии даже при низкой нефти. То, что сейчас происходит, — это отражение даже не столько того, что нефть упала, а скорее связано с неопределенностью в отношениях между странами-производителями нефти. Инвесторов больше пугает несогласованность их действий, чем даже на самом деле отказ от сделки. Если бы этот отказ был согласованным, то нефть скорректировалась бы, но не так панически, как это произошло сейчас.

Цена периодически обновляет свои минимумы, а минимумы по нефти уже были ниже 30 долларов. Поэтому, даже с точки зрения технического анализа, вполне возможны пробои этих минимальных уровней.

Что же касается рубля, мы сейчас пробили уровень 70 вверх, и этот уровень при текущем состоянии нефти будет достаточно комфортным для нашего бюджета. Обстановка зависит и от нефти, и от коронавируса, о котором тоже нельзя забывать. Ведь все механизмы в мировой экономике взаимосвязаны. Например, Китай, крупнейший потребитель нефти в мире, сейчас закупает ее гораздо меньше в связи с остановкой многих производств. И это тоже играет свою роль.

Так что есть два фактора, определяющих нынешнюю ситуацию: прогнозируемость действий производителей нефти и распространение или нераспространение коронавируса. Паниковать в любом случае рано. Мне кажется, при текущих условиях рубль находится в некоем балансе. Но если дальше развернутся новые нефтяные торговые войны, он будет становиться дешевле.

Александр Артемьев, Людмила Губаева