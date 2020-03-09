Американские рынки открылись падением и были приостановлены

В США с началом биржевых торгов рынки открылись падением. Индекс S&P 500 упал на 6,9%, а индекс Dow Jones — на 7%.

Из-за резкого падения через несколько минут торги были приостановлены на 15 минут — этого требуют правила при падении индексов свыше чем на 7%, отмечают «Ведомости».

Напомним, что сегодня вслед за сокращением цен на нефть рубль опустился по отношению к другим валютам. Стоимость 1 евро достигала 85 рублей, а 1 доллара превышал 75 рублей.