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Американские рынки открылись падением и были приостановлены

17:11, 09.03.2020
Американские рынки открылись падением и были приостановлены

В США с началом биржевых торгов рынки открылись падением. Индекс S&P 500 упал на 6,9%, а индекс Dow Jones — на 7%.

Из-за резкого падения через несколько минут торги были приостановлены на 15 минут — этого требуют правила при падении индексов свыше чем на 7%, отмечают «Ведомости».

Напомним, что сегодня вслед за сокращением цен на нефть рубль опустился по отношению к другим валютам. Стоимость 1 евро достигала 85 рублей, а 1 доллара превышал 75 рублей.

ЭкономикаФинансы
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