СМИ: в Москве пациента с подозрением на коронавирус поместили в общую палату

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Москве в инфекционную больницу положили в общую палату молодого человека, вернувшегося из Италии с подозрением на коронавирус.

«Он сообщил мне, что у него подтвердили коронавирус. Нас шесть человек лежали в палате. Заразившийся вернулся из Милана, у него были подозрительные анализы. Сейчас его перевели в отдельный бокс, нас троих, кто лежал с ним, также поместили в отдельный бокс. В палате были еще двое человек, где они находятся сейчас, я не знаю», — рассказал «МБХ Медиа» пациент, лежавший с молодым человеком в одной палате.

По его словам, все, кто находился в палате, могли свободно перемещаться по больнице, а после подтверждения диагноза главврач попросил инфицированного пациента соврать приехавшей с проверкой комиссии, что он якобы лежал в отдельной палате.

Позже выяснилось, что у вернувшегося из Италии не подтвердился коронавирус. По данным «Интерфакса», парень проходит весь комплекс диагностических мероприятии. Собеседник агентства подчеркивает, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких человек. Но ни у кого из них диагноз не подтвердился.



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