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Общество

Суд оштрафовал хозяйку Арской ратуши за самовольный снос

18:12, 12.02.2020
Суд оштрафовал хозяйку Арской ратуши за самовольный снос
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Арский районный суд оштрафовал собственницу старинной Арской ратуши, которая самовольно поручила рабочим разобрать кровлю и стены здания. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Штраф составил 20 тыс. рублей.

Напомним, несмотря на запрет властей, в историческом здании Арска без соответствующих разрешений произвели демонтаж мезонина — каменной стены и крыши здания. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова. Сейчас она судится с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

В итоге было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении объекта культурного наследия.

Общество Татарстан
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