В Арске продолжили разбирать здание ратуши 1853 года постройки, несмотря на запрет властей

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Арске продолжили сносить здание ратуши 1853 года постройки, несмотря на запрет со стороны властей.

По данным телеграм-канал «Архитектурасы», на место выехали сотрудники Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия и полиция.

Напомним, вчера Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия остановил разбор здания ратуши 1853 года постройки. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова. Она пояснила, что якобы не знала об имеющемся обременении на данный объект. Однако в сентябре этого года исполком Арского района проинформировал женщину о статусе здания.