Власти остановили разбор старейшего здания ратуши 1853 года постройки в Арске

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия остановил разбор здания ратуши 1853 года постройки. Сообщение о противоправных работах по демонтажу мезонина поступило от жителей Арска.

Когда специалисты ведомства прибыли на место происшествия, они обнаружили, что на объекте рабочие проводят несанкционированные работы: демонтаж мезонина, а именно каменных стен и крыши.

На момент осмотра от мезонина осталось одно деревянное окно, чудом державшееся на фрагменте каменной стены, конструкция крыши с мезонином оказалась полностью разобранной. Также на территории здания находилась строительная техника.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе комитета, здание принадлежит Фардие Закировой. По требованию ведомства все работы приостановлены. Закирова пояснила, что якобы она не знала об имеющемся обременении на данный объект. Однако в сентябре этого года исполком Арского района проинформировал женщину о статусе здания.

Комитет направил предписание в адрес Закировой о прекращении работ. Также там обратили внимание на то, что за уничтожение или повреждение выявленных объектов культурного наследия предусмотрено уголовное наказание.



Ранее в Казани в отношении исторического здания бани в Дербышках, построенного в конце 1940-х годов, начались демонтажные работы. Они были приостановлены из-за противодействия активистов. Позже в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию со сносом бани в Дербышках. Оказалось, что собственник бани имеет все разрешения на снос. Как потом стало известно, на месте исторической постройки появится новый банный комплекс.

