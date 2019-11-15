В Татарстане возбуждено уголовное дело о разрушении здания-памятника в Арске

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Дело о разрушении в Арске здания ратуши 1853 года постройки стало уголовным. По результатам проверки группа дознания отдела МВД по Арскому району возбудила дело об умышленном повреждении памятника культурного наследия (по ч. 1 ст. 243 УК РФ).



Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в прокуратуре Татарстана, отметив, что ход расследования взят на контроль. «Дело возбуждено для проверки всех обстоятельств следственным путем и для пресечения действий по дальнейшему разрушению здания», — комментирует ситуацию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Подозреваемых в уголовном деле пока нет.

Напомним, несмотря на четкий запрет властей, в историческом здании Арска по адресу: ул. Интернациональная, дом 19 без соответствующих разрешений произвели демонтаж мезонина — каменной стены и крыши здания. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова.