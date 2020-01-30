Хозяйка старинной ратуши в Арске судится с комитетом РТ по охране объектов культурного наследия — видео

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Хозяйка старинной ратуши в Арске судится с комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Собственница старинного здания на заседании не присутствовала. Ее адвокат утверждает, что женщина приобрела дом 18 лет назад по договору купли-продажи. За весь этот период ей не приходило ни одного уведомления о статусе дома, отметила представитель владельца.

Когда в ноябре началась реконструкция дома, комитет РТ по охране объектов культурного наследия вынес два предписания: приостановить работы и законсервировать объект. Их собственники проигнорировали.

По мнению владельцев, предписания незаконны, и сроки для консервации объекта выставлены неразумно. Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что представители комитета ни разу не выезжали на объект.

«В комитете у нас 24 человека всего, на всю республику. Поэтому с момента создания комитета мы не выезжали на данный объект до 12 ноября 2019 года», — объяснила представитель ведомства.

Суд встал на сторону собственника, и теперь комитету нужно установить законный срок для проведения работ.

Иск по предписанию о приостановлении работ суд отклонил, Комитет привлек собственницу Арской ратуши к административной ответственности.