ЦСКА определится с будущим форварда «КАМАЗа» Караева в течение двух дней

Будущее нападающего «КАМАЗа» Давида Караева определится в течение ближайших двух дней. Об этом в интервью Sport24 сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

— Караев и Колесниченко остаются?

— Чтобы оценить ситуацию с Давидом, нужен еще день-два. По Колесниченко была договоренность, что будет с нами на части третьего сбора, — заявил Гончаренко.

Караев находится на сборе ЦСКА в Испании на просмотре. Ранее Гончаренко говорил, что форварду необходимо сбросить лишний вес.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Напомним, нападающий стал первым с 1997 года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча за Кубок России нынешней осенью.