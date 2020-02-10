ЦСКА определится с будущим форварда «КАМАЗа» Караева в течение двух дней
Будущее нападающего «КАМАЗа» Давида Караева определится в течение ближайших двух дней. Об этом в интервью Sport24 сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
— Караев и Колесниченко остаются?
— Чтобы оценить ситуацию с Давидом, нужен еще день-два. По Колесниченко была договоренность, что будет с нами на части третьего сбора, — заявил Гончаренко.
Караев находится на сборе ЦСКА в Испании на просмотре. Ранее Гончаренко говорил, что форварду необходимо сбросить лишний вес.
В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.
Напомним, нападающий стал первым с 1997 года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча за Кубок России нынешней осенью.СпортФутбол Татарстан
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