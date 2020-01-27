Форвард «КАМАЗа» Караев продолжит работу с ЦСКА, если сбросит лишний вес

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу нападающего «КАМАЗа» Давида Караева после первого зимнего сбора в Испании, куда футболист был приглашен на просмотр.

«У Давида есть очень хорошее качество — это работа с мячом. Он может и забить, и отдать голевую передачу в штрафной площади. Весь вопрос в том, что ему надо сбросить пару лишних килограммов для того, чтобы он был полегче. Атаковать, обороняться и вступать в прессинг — это то, что нам надо, и здесь его не хватает. И в том числе из-за пару лишних килограммов веса», — сказал Гончаренко клубному ТВ.

Также тренер рассказал о перспективах приглашения Караева на второй сбор армейского клуба. По словам Гончаренко, окончательного решения пока не принято.

«Все, кто был на первом сборе, продолжат работу с нами. Могут быть какие-то минимальные изменения, то есть один уедет, другой приедет. Еще посмотрим, мы пока находимся в стадии переговоров», — заявил Гончаренко.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал-Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

Напомним, нападающий стал первым с 1997 года футболистом «КАМАЗа», забившим в ворота московского «Спартака». Это произошло в рамках матча за Кубок России нынешней осенью.