«КАМАЗ» забил в ворота «Спартака» спустя 22 года

В рамках матча Кубка России по футболу челнинский «КАМАЗ» встречается с московским «Спартаком».

После первого тайма счет в матче ничейный — 1:1. На гол нападающего гостей Эзекиеля Понсе, «автозаводцы» ответили точным ударом с пенальти Давида Караева.

Таким образом, «КАМАЗ» сумел забить в ворота «Спартака» впервые с 1997 года, когда челнинский клуб уступил москвичам со счетом 2:6.