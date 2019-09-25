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«КАМАЗ» забил в ворота «Спартака» спустя 22 года

19:27, 25.09.2019
«КАМАЗ» забил в ворота «Спартака» спустя 22 года
Фото: vk.com/fckamaz

В рамках матча Кубка России по футболу челнинский «КАМАЗ» встречается с московским «Спартаком».

После первого тайма счет в матче ничейный — 1:1. На гол нападающего гостей Эзекиеля Понсе, «автозаводцы» ответили точным ударом с пенальти Давида Караева.

Таким образом, «КАМАЗ» сумел забить в ворота «Спартака» впервые с 1997 года, когда челнинский клуб уступил москвичам со счетом 2:6.

СпортФутболОбщество Татарстан
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