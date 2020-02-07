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Кокорин опроверг слухи о переговорах с другими клубами

13:32, 07.02.2020 1
Кокорин опроверг слухи о переговорах с другими клубами
Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с другими клубами.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», — заявил Кокорин.

При этом футболист затруднился ответить на вопрос, где он проведет остаток нынешнего сезона.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб. Кокорин не был включен в состав «Зенита» для участия во втором подготовительном сборе команды в Испании.

Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу. Также была информация, что Кокориным интересуется казанский «Рубин».

СпортФутбол
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