Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть питерский клуб в текущее зимнее трансферное окно.

Как сообщают «Известия», представители футболиста ведут переговоры с клубом с целью расторжения действующего контракта. При этом агент игрока Кирилл Логинов отказался комментировать данную информацию.

— Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю, — сказал Логинов.

В случае положительного решения, Кокорин, вероятнее всего, покинет Россию и перейдет в один из европейских чемпионатов.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб.

Накануне Кокорин не был включен в состав «Зенита» для участия на втором подготовительном сборе команды в Испании.