Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона-2019/20 на правах аренды в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — приводит слова генерального директора сочинцев Дмитрия Рубашко Sport24.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.

8 мая прошлого года Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.