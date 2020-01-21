Новости спорта

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»

10:32, 21.01.2020
Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»
Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона-2019/20 на правах аренды в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — приводит слова генерального директора сочинцев Дмитрия Рубашко Sport24.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.

8 мая прошлого года Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров