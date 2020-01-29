Кокорин и Исламхан не поедут на второй сбор «Зенита»

«Зенит» объявил состав на второй зимний учебно-тренировочный сбор.

В числе футболистов, которые отправятся в Испанию, отсутствует нападающий Александр Кокорин. По условиям аренды, игрок должен был уехать в расположение «Сочи», однако он отказался переходить в сочинский клуб. О причинах отсутствия Кокорина в списке вызванных на сбор пока не сообщается.

Также в Испанию не полетит капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан, находившийся на просмотре в «Зените» на первом сборе команды в Катаре.

Отметим, что защитник Данил Круговой, первую половину сезона проведший в аренде в «Уфе», впервые пройдет подготовку в составе питерцев.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

17 сентября футболисты были освобождены по УДО.