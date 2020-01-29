Кокорин и Исламхан не поедут на второй сбор «Зенита»
«Зенит» объявил состав на второй зимний учебно-тренировочный сбор.
В числе футболистов, которые отправятся в Испанию, отсутствует нападающий Александр Кокорин. По условиям аренды, игрок должен был уехать в расположение «Сочи», однако он отказался переходить в сочинский клуб. О причинах отсутствия Кокорина в списке вызванных на сбор пока не сообщается.
Также в Испанию не полетит капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан, находившийся на просмотре в «Зените» на первом сборе команды в Катаре.
Отметим, что защитник Данил Круговой, первую половину сезона проведший в аренде в «Уфе», впервые пройдет подготовку в составе питерцев.
Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.
17 сентября футболисты были освобождены по УДО.
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Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе pic.twitter.com/Hpo01UDVbh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 29, 2020
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