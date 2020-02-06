Слуцкий поговорил с Кокориным о переходе в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

По сообщению издания «Чемпионат», тренер звонил футболисту, чтобы обсудить его возможный трансфер в казанский клуб.

Накануне сообщалось, что казанцы ведут переговоры непосредственно с самим футболистом. Человек из окружения Кокорина рассказал, что в услугах нападающего заинтересован лично главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб. Кокорин не был включен в состав «Зенита» для участия во втором подготовительном сборе команды в Испании.

Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу.