Агент Кокорина заявил, что футболист не хочет переходить в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что футболист не желает переходить в «Сочи».

— По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади.

— То есть в «Сочи» он пока не собирается?

— Думаю, что не просто «пока», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

— Александр Медведев только что подтвердил информацию о переходе. Это что-то меняет?

— Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», — заявил Логинов.

Напомним, ранее футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Позже информацию подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.