Кокорин может перейти в казанский «Рубин»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин входит в сферу интересов «Рубина», сообщает РБК со ссылкой на источник в казанском клубе.

По данным издания, казанцы ведут переговоры непосредственно с самим футболистом. Человек из окружения Кокорина рассказал, что в услугах нападающего заинтересован лично главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

При этом источник в клубе сообщил, что казанцы ждут разрешения ситуации с «Зенитом».

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб. Кокорин не был включен в состав «Зенита» для участия на втором подготовительном сборе команды в Испании.

Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу.