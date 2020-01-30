Новости общества

15:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России продлили каникулы студентам из Китая

14:57, 30.01.2020
В России продлили каникулы студентам из Китая
Фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта.

«Обеспечить продление (предоставление) обучающимся, приезжающим из КНР, каникул на срок до 2 марта 2020 года (имея в виду 14-дневный инкубационный период)», — текст приказа приводит RT.

Напомним, после китайского Нового года в Казань ожидается прибытие около 1 800 студентов из Китая. За ними установят медицинское наблюдение. При этом некоторые студенты КФУ из Китая вынуждены на эти каникулы остаться в Казани из-за вспыхнувшего на их родине коронавируса.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров