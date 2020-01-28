После китайского Нового года в Казань вернутся 1800 студентов из Китая

После китайского Нового года в Казань ожидается прибытие около 1800 студентов из Китая. За ними установят медицинское наблюдение.

Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль прибывающих из Китая. За студентами, которые вернутся в Татарстан, устанавливается медицинское наблюдение в местах проживания и учебы, передает «Татар-информ».



Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстану запустило комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса в Китае. Мероприятия, в частности, включают в себя введение усиленного двойного контроля в аэропортах республики — в пунктах пропуска в аэропортах «Казань» и «Бегишево» уже досмотрен 181 рейс (в том числе 7 из КНР), более 31 тысячи пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2 500, прибывших из КНР).

