Студенты КФУ из Китая отменяют каникулы из-за коронавируса — видео

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Студенты КФУ из Китая вынуждены на эти каникулы остаться в Казани из-за вспыхнувшего на их родине коронавируса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам студентки Юнши Тан, ее родители остаются дома и не покидают свою провинцию.

Многие студенты не смогли уехать домой из-за коротких каникул, а из-за опасного вируса продлевать их не стали. Учащиеся отмечают, что даже в случае поездки в родную стану, пришлось бы две недели находится на карантине.

Те студенты, которые все же уехали в Китай, смогут вернуться в Татарстан до 5 февраля.

Напомним, после китайского Нового года в Казань ожидается прибытие около 1800 студентов из Китая. За ними установят медицинское наблюдение.

