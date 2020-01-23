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Главное к утру: назначение Файзуллина, популяризация татарского и новый игрок «Рубина»

07:00, 23.01.2020
Главное к утру: назначение Файзуллина, популяризация татарского и новый игрок «Рубина»

«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

  • Пленум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2020 год Годом родного языка в республике. В связи с этим основной упор в деятельности ДУМ РТ будет делаться на развитие татароязычной среды в мечетях.

    Также планируется обратить особое внимание на обучение татарскому языку, популяризацию татарского духовного наследия, сохранение национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников.
  • «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Солтмурадом Бакаевым из московского «Спартака».
    Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 5 лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

    Выступал за команды Академии ФК «Спартак» (Москва), молодежную команду «Спартака», «Спартак-2» и «Спартак».
  • Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассказал, что новый министр цифрового развития РФ Максут Шадаев является этническим татарином.


    «Мы с Максутом Шадаевым встретились в кабинете губернатора Московской области, где он сказал, что родился в Нижнем Новгороде и является татарином», — рассказал Хайруллин.
  • Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать 673 млн рублей с бывшего руководителя Уруссинской ГРЭС Эдуарда Шакирова. Суд отменил решение предыдущей инстанции — Арбитражного суда Татарстана, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество Татарстан
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