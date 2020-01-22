Айрат Хайруллин рассказал о татарских корнях нового министра связи РФ

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассказал, что новый министр цифрового развития РФ Максут Шадаев является этническим татарином.

«Мы с Максутом Шадаевым встретились в кабинете губернатора Московской области, где он сказал, что родился в Нижнем Новгороде и является татарином», — передает слова Хайруллина «Татар-информ».

Напомним, «Реальное время» выяснило, что с 19 февраля 2019 года Максут Шадаев числился гендиректором «РТК Софт Лабс», зарегистрированной в Иннополисе.