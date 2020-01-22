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«Рубин» объявил о переходе Бакаева из «Спартака»

19:54, 22.01.2020
«Рубин» объявил о переходе Бакаева из «Спартака»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Солтмурадом Бакаевым из московского «Спартака».

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 5 лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

Выступал за команды Академии ФК «Спартак» (Москва), молодежную команду «Спартака», «Спартак-2» и «Спартак».

Всего за главную команду «Спартака» сыграл в двух матчах Премьер-лиги и одном матче квалификации Лиги Европы против «Браги». В текущем сезоне в ФНЛ сыграл 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи (всего в ФНЛ 55 матчей, 9 голов, 7 передач).

Ранее «Рубин» подписал контракт с игроком «Леха» Дарко Йевтичем.

СпортФутбол Татарстан
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