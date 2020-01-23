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Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя РФ

06:17, 23.01.2020
Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя РФ
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанным премьер-министром.

Ирек Файзуллин родился в Казани в 1962 году. С 2010 года он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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