Новости промышленности

04:44 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Суд отказался взыскивать более 673 млн рублей с экс-руководителя Уруссинской ГРЭС

03:31, 23.01.2020
Суд отказался взыскивать более 673 млн рублей с экс-руководителя Уруссинской ГРЭС
Фото: Уруссинская ГРЭС

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать 673 млн рублей с бывшего руководителя Уруссинской ГРЭС Эдуарда Шакирова.

Суд отменил решение предыдущей инстанции — Арбитражного суда Татарстана, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что с требованием привлечь Шакирова к субсидиарной ответственности в суд обратилось АО «Газпром межрегионгаз Казань». Уруссинская ГРЭС прекратила свое существование в мае 2017 года.

ПромышленностьЭнергетикаБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров