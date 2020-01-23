Суд отказался взыскивать более 673 млн рублей с экс-руководителя Уруссинской ГРЭС
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать 673 млн рублей с бывшего руководителя Уруссинской ГРЭС Эдуарда Шакирова.
Суд отменил решение предыдущей инстанции — Арбитражного суда Татарстана, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что с требованием привлечь Шакирова к субсидиарной ответственности в суд обратилось АО «Газпром межрегионгаз Казань». Уруссинская ГРЭС прекратила свое существование в мае 2017 года.ПромышленностьЭнергетикаБизнес Татарстан
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