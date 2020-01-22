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ДУМ РТ объявило 2020-ый годом татарского языка

20:31, 22.01.2020
ДУМ РТ объявило 2020-ый годом татарского языка
Фото: dumrt.ru

Пленум Духовного управления мусульман Татарстана объявил 2020 год Годом родного языка в республике. В связи с этим основной упор в деятельности ДУМ РТ будет делаться на развитие татароязычной среды в мечетях.

Также планируется обратить особое внимание на обучение татарскому языку, популяризацию татарского духовного наследия, сохранение национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Отмечается, что управление имеет опыт реализации татароязычных проектов. Речь идет как о школах и языковых курсах, так и об изданиях и СМИ на татарском языке.

Первый заместитель муфтия Татарстана Рустем Валиулин напомнил об издании переводов смыслов Корана на татарский и русский языки, телеканале «Хузур ТВ» и других проектах.

Общество Татарстан
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