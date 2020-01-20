Главное за выходные: отказ от крещенский купаний, 75 тысяч рублей ветеранам и субсидии на жилье

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Подобное заявление было сделано в рамках поздравления главы республики журналистам с Днем российской и чувашской печати.

По словам Игнатьева, после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке, местным властям приходится разбираться с «неспокойной ситуацией» и митингами.



Девочек, которые рассказали о домогательствах в приюте «Акчарлак», могут перевести в другой приют, сообщила детский омбудсмен РТ Гузель Удачина.

После огласки в социальных сетях уполномоченный по правам ребенка в республике проверила учреждение и поговорила с детьми. Удачина отметила, что девочки знают, что ролик размещен в социальных сетях и переживают об этом.



Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла», — сказал глава государства.



В 2019 году 109 молодых семей из девяти районов Татарстана улучшили свои жилищные условия. Безвозмездную субсидию на жилье получили 54 семьи, а 55 семей — воспользовались беспроцентным займом.

Отмечается, что в этом году число районов, в которых молодые семьи смогут улучшить жилищные условия, увеличится с 9 до 14.



Татарстанская митрополия РПЦ отказалась от организации купаний в праздник Крещения Господня на Казанке. Лед на реке опасно тонок. В пятницу на совещании в Казани было объявлено, что в районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя толщина льда не превышает 21 сантиметра.

