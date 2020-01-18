В Татарстане 109 молодых семей получили поддержку на улучшение жилищных условий в 2019 году

В 2019 году 109 молодых семей из девяти районов Татарстана улучшили свои жилищные условия.

Безвозмездную субсидию на жилье получили 54 семьи, а 55 семей — воспользовались беспроцентным займом.

Отмечается, что в этом году число районов, в которых молодые семьи смогут улучшить жилищные условия, увеличится с 9 до 14.

В числе этих районов оказались: Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Тетюшский, Сабинский, Ютазинский районы.

За 20 лет реализации молодежных жилищных программ в Татарстане более 12 тыс. семей стали получателями государственной поддержки на улучшение жилищных условий, на которую было выделено свыше 4 млрд рублей, отметили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован 551 развод на 1 тысячу браков. Это самый высокий показатель в ПФО.

