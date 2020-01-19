Глава Чувашии поздравил работников СМИ с Днем печати, призвав «мочить» журналистов, критикующих власть

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть.

Подобное заявление было сделано в рамках поздравления главы республики журналистам с Днем российской и чувашской печати.

По словам Игнатьева, после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке» местным властям приходится разбираться с «неспокойной ситуацией» и митингами.

«Отдельные (журналисты или блогеры. — прим. ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», — передает его слова «Правда ПФО».