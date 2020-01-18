Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла», — передает ТАСС слова главы страны.

Он уточнил, что обычно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

Ранее депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

