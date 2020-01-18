Девочек, рассказавших о домогательстве педагога, переведут в другой приют Татарстана

Девочек, которые рассказали о домогательствах в приюте «Акчарлак», могут перевести в другой приют, сообщила детский омбудсмен РТ Гузель Удачина.

После огласки в социальных сетях, уполномоченный по правам ребенка в республике проверила учреждение и поговорила с детьми.

Удачина отметила, что девочки знают, что ролик размещен в социальных сетях и переживают об этом.

«Каждый из них очень переживает о случившемся, переживает по-своему, и девочки, ставшие участниками съемки, и другие ребята. Эта ситуация является предметом обсуждения в детской среде», — говорится в сообщении в официальной аккаунте Удачиной в «Инстаграме».

Детский омбудсмен подчеркнула, что в интересах девочек, попавших в видеоролик, представляется целесообразным перевести их в другие приюты.

Напомним, что воспитанницы приюта пожаловались, как некий «Марсель абый», работающий в приюте трудовиком, трогал их за интимные места под видом «массажа» или детских игр. Рустам Минниханов поручил премьер-министру республики Алексею Песошину организовать проверку.

