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Названа дата рассмотрения Госдумой Мишустина на пост премьера

19:57, 15.01.2020
Названа дата рассмотрения Госдумой Мишустина на пост премьера
Фото: kremlin.ru

Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января.

«Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.

Там уточнили, что сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, участие в нем принял Мишустин.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вскоре после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин также предлагал новый порядок формирования правительства страны. Согласно ему, премьер-министра и министров будет утверждать Госдума.

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