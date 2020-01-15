Названа дата рассмотрения Госдумой Мишустина на пост премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января.

«Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.



Там уточнили, что сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, участие в нем принял Мишустин.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вскоре после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин также предлагал новый порядок формирования правительства страны. Согласно ему, премьер-министра и министров будет утверждать Госдума.

