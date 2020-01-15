Правительство России подало в отставку — видео

Правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Тот в свою очередь поблагодарил правительство Медведева за работу, «хотя не все получилось», и попросил его исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Медведев напомнил о поправках в Конституцию, согласно которым премьер-министра и министров будет утверждать Госдума.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», — отметил он.