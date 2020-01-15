Совет Госдумы проводит внеочередное заседание

Совет Госдумы проводит внеочередное заседание, участие в нем принимает Михаил Мишустин, которому президент России Владимир Путин предложил должность премьер-министра.

На заседании было принято решение внести коррективы в порядок работы пленарного заседания на 16 января и порядок рассмотрения кандидатуры на должность председателя Пправительства РФ, сообщает пресс-служба Госдумы.

Заручившись согласием Мишустина, глава страны внес его кандидатуру на должность премьер-министра в Госдуму.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вскоре после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В этом послании Путин также предлагал новый порядок формирования правительства страны. Согласно ему, премьер-министра и министров будет утверждать Госдума.

