Ринат Билялетдинов: «Рубин» строит команду на перспективу, за этим будет интересно понаблюдать»

Фото: Роман Хасаев

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил работу казанского клуба в текущее трансферное окно.

«У «Рубина» строится команда на перспективу, подбирается любопытный состав. За этим будет интересно понаблюдать. Конечно, в состав напрашивается кто-то из опытных ребят. Но найти такого футболиста всегда непросто, ведь нужно, чтобы он еще и органично вписался в коллектив. Возможно, такой игрок найдется внутри самого «Рубина».

Пока казанцы мне напоминают ЦСКА двухлетней давности, когда команда очень сильно омолодилась после ухода многолетних лидеров», — считает Билялетдинов.

Напомним, ранее «Рубин» сменил главного тренера, назначив на этот пост Леонида Слуцкого. После этого казанский клуб подписал контракты с защитником Ильей Самошниковым, полузащитником Денисом Макаровым и нападающим Иваном Игнатьевым.