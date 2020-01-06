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Денис Макаров из «Нефтехимика» перешел в «Рубин»

15:48, 06.01.2020
Денис Макаров из «Нефтехимика» перешел в «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Денис Макаров перешел из «Нефтехимика» в «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

Макаров - воспитанник Академии Коноплёва из Самарской области, откуда в свое время вышли такие игроки, как Алан Дзагоев, Роман Зобнин и многие другие.

Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике». В первой половине сезона 2019/20 Макаров забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

СпортФутбол Татарстан
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