«Рубин» объявил о переходе Ивана Игнатьева

«Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Футболист подписал контракт с казанским клубом сроком на 4,5 года. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года.

20-летний нападающий является воспитанником академии ФК «Краснодар», куда переехал в возрасте 13 лет. Ранее выступал за молодежную команду «Краснодара» и «Краснодар-2».

Игнатьев становился лучшим бомбардиром молодежного первенства и Юношеской лиги УЕФА. Всего за главную команду «Краснодара» сыграл 54 матча, в которых забил 17 голов (из них 37 матчей и 13 голов в РПЛ).

Отметим, что это первый трансфер казанского «Рубина» после прихода на пост главного тренера Леонида Слуцкого.