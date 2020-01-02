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«Рубин» подписал контракт с защитником «Торпедо» Самошниковым

17:50, 02.01.2020
«Рубин» подписал контракт с защитником «Торпедо» Самошниковым
Фото: twitter.com/fcrk

«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником Ильей Самошниковым.

Игрок достался казанскому клубу бесплатно, ранее футболист расторг трудовое соглашение с московским «Торпедо» и находился в статусе свободного агента.

22-летний Самошников играет на позиции левого защитника. За свою карьеру футболист выступал за «Велес», «Арарат» и «Шинник». Летом 2019 года он перешел в «Торпедо» и провел за этот клуб 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее казанский «Рубин» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.

СпортФутбол Татарстан
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