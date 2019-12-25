Главное к утру: более сотни детей из Татарстана на Кремлевской елке и Минниханов на коньках

Глава Минпромторга РФ допустил возможность продажи пива позже 22 часов вечера

«Думаю, что для слабоалкогольной продукции — в первую очередь, для вина — можно продлить время продаж, а для крепкой, наоборот, повременить пока», — сказал глава Минпромторга РФ. В то же время Мантуров назвал этот вопрос дискуссионным.

По его словам, к вопросу регулирования продаж алкоголя необходимо подходить дифференцировано в зависимости от крепости напитка.



Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина «продолжить разговор» об изменениях Конституции.

«Думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, нужно было бы как-то отрегулировать по-другому», — сказал глава государства.



Госсовет РТ направит в Госдуму обращение о необходимости запретить снюсы и другие содержащие никотин бестабачные товары. Татарстанские депутаты считают, что их федеральные коллеги должны ускориться и принять соответствующий закон.

«Кроме того, в целях оперативного решения проблем в данной сфере, возникающих на территориях субъектов Российской Федерации, депутаты парламента Татарстана просят рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам Российской Федерации права устанавливать своими нормативными правовыми актами дополнительные ограничения, связанные с распространением (продажей и потреблением) никотиносодержащей и иной продукции, наносящей вред здоровью», — цитирует обращение пресс-служба Госсовета РТ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировали новогоднее убранство парка «Черное озеро». Они также прокатились по катку, недавно залитому в парке. Судя по фоторепортажу, к чиновникам присоединился и режиссер Тимур Бекмамбетов.

Глава республики также осмотрел тематические зоны парка и пообщался с посетителями катка. Он пригласил казанцев в парк на каток. После этого Минниханов отправился в лесопарк «Дубрава», где ознакомился с реконструкцией входной зоны.



В этом году на общероссийскую Кремлевскую елку из Татарстана поехали 105 детей. С ними в Москву отправились 23 сопровождающих.

Среди этих детей активисты, отличники учебы и герои. Один из счастливчиков, Нурислам Абдуллин, рассказал, что планирует увидеть не только Кремль, но и президента РФ Владимира Путина.

Кроме елки, для ребят предусмотрена экскурсионная программа.