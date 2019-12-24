Минниханов позвал казанцев на каток

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото с катка на Черном озере. Он пригласил казанцев и гостей города присоединиться.

«Кунелле Казан кичлэре! Все на каток!» — написал руководитель республики.

Напомним, что каток в парке Черное озеро открылся 20 декабря. Он предллагает такие услуги, как прокат коньков, аренда «помощника фигуриста», накладки на детскую обувь и шкафчик для хранения вещей.

