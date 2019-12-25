Госсовет Татарстана рекомендовал Госдуме поскорее принять закон против снюса

Госсовет РТ направит в Госдуму обращение о необходимости запретить снюсы и другие содержащие никотин бестабачные товары. Татарстанские депутаты считают, что их федеральные коллеги должны ускориться и принять соответствующий закон.

«Кроме того, в целях оперативного решения проблем в данной сфере, возникающих на территориях субъектов Российской Федерации, депутаты парламента Татарстана просят рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам Российской Федерации права устанавливать своими нормативными правовыми актами дополнительные ограничения, связанные с распространением (продажей и потреблением) никотиносодержащей и иной продукции, наносящей вред здоровью», — цитирует обращение пресс-служба Госсовета РТ.

Напомним, что Госсовет РТ принял в первом чтении закон о запрете снюса. На федеральном уровне соответствующий законопроект выдвинут депутатом Госдумы от Татарстана.