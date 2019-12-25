Путин поддержал предложение Володина об изменении Конституции

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина «продолжить разговор» об изменениях Конституции.

«Думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, нужно было бы как-то отрегулировать по-другому», — приводят «Ведомости» слова главы государства.

Президент считает, что в основном законе страны требуется подкорректировать систему взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти.

«У нас должна быть создана единая система публичной власти. Не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — пояснил он.

Володин призвал президента не откладывать разговор об изменениях в Конституции.

Напомним, что на прошлой неделе Путин уже касался темы изменений в основной закон страны. На пресс-конференции глава государства согласился, что в него можно вносить корректировки и в качестве примера привел слово «подряд», которое полностью меняет положение о двух президентских сроках. Президент согласился, что это слово необходимо убрать из конституции.