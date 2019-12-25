Новости общества

02:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поддержал предложение Володина об изменении Конституции

02:32, 25.12.2019
Путин поддержал предложение Володина об изменении Конституции
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина «продолжить разговор» об изменениях Конституции.

«Думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, Конституцию лучше не менять, но какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, мы полагаем, нужно было бы как-то отрегулировать по-другому», — приводят «Ведомости» слова главы государства.

Президент считает, что в основном законе страны требуется подкорректировать систему взаимоотношения между муниципальными и государственными органами власти.

«У нас должна быть создана единая система публичной власти. Не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — пояснил он.

Володин призвал президента не откладывать разговор об изменениях в Конституции.

Напомним, что на прошлой неделе Путин уже касался темы изменений в основной закон страны. На пресс-конференции глава государства согласился, что в него можно вносить корректировки и в качестве примера привел слово «подряд», которое полностью меняет положение о двух президентских сроках. Президент согласился, что это слово необходимо убрать из конституции.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров