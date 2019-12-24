Минниханов и Метшин прокатились на катке в парке «Черное озеро» — видео
Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировали новогоднее убранство парка «Черное озеро». Они также прокатились на катке, недавно залитом в парке.
Судя по фоторепортажу, к чиновникам присоединился и режиссер Тимур Бекмамбетов.
Глава республики также осмотрел тематические зоны парка и пообщался с посетителями катка.
После этого Минниханов отправился в лесопарк «Дубрава», где ознакомился с реконструкцией входной зоны, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, что «Реальное время» уже писало о приглашении президента РТ в парк на каток.ОбществоВласть Татарстан
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