Минниханов и Метшин прокатились на катке в парке «Черное озеро» — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировали новогоднее убранство парка «Черное озеро». Они также прокатились на катке, недавно залитом в парке.

Судя по фоторепортажу, к чиновникам присоединился и режиссер Тимур Бекмамбетов.



Глава республики также осмотрел тематические зоны парка и пообщался с посетителями катка.

После этого Минниханов отправился в лесопарк «Дубрава», где ознакомился с реконструкцией входной зоны, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что «Реальное время» уже писало о приглашении президента РТ в парк на каток.