Более 100 детей из Татарстана отправились на Кремлевскую елку в Москву
В этом году на общероссийскую Кремлевскую елку из Татарстана поехали 105 детей. С ними в Москву отправились 23 сопровождающих.
Среди этих детей активисты, отличники учебы и герои сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Один из счастливчиков Нурислам Абдуллин рассказал, что планирует увидеть не только Кремль, но и президента РФ Владимира Путина.
Кроме елки для ребят предусмотрена экскурсионная программа.Общество Татарстан
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