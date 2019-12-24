Более 100 детей из Татарстана отправились на Кремлевскую елку в Москву

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В этом году на общероссийскую Кремлевскую елку из Татарстана поехали 105 детей. С ними в Москву отправились 23 сопровождающих.

Среди этих детей активисты, отличники учебы и герои сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Один из счастливчиков Нурислам Абдуллин рассказал, что планирует увидеть не только Кремль, но и президента РФ Владимира Путина.

Кроме елки для ребят предусмотрена экскурсионная программа.