Глава Минпромторга РФ допустил возможность продажи пива позже 22 часов вечера

Время продажи слабоалкогольных напитков может быть продлено, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Думаю, что для слабоалкогольной продукции — в первую очередь, для вина — можно продлить время продаж, а для крепкой, наоборот, повременить пока», — сказал глава Минпромторга РФ в интервью «Известия». В то же время Мантуров назвал этот вопрос дискуссионным.

По его словам, к вопросу регулирования продаж алкоголя необходимо подходить дифференцировано в зависимости от крепости напитка.

Ранее ретейлеры выступили с инициативой продлить до полуночи время продажи российского вина.