В Татарстане суду присяжных доверили дело об убийстве сироты в приемной семье

Фото: «Реальное время»

Накануне Верховный суд Татарстана принял решение о рассмотрении с участием присяжных уголовного дела об истязании, ненадлежащем воспитании и убийстве 9-летней воспитанницы. Такое ходатайство поступило от обвиняемых приемных родителей девочки Романа и Эллы Григорьевых, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, расследование началось со смерти ребенка в августе 2018 года. По версии следствия, девочка скончалась от черепно-мозговой травмы после избиения приемным отцом — на глазах у ее младших сестры и брата. За пару недель до этого та же воспитанница получила серьезные ожоги, когда приемная мать умышленно плеснула на нее кипятком из ковша.

Кроме того, дети рассказали, что Григорьев заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а Григорьева приставляла нож к горлу, сажала на цепь и придушивала.

В августе 2019-го Верховный суд РТ вернул это дело на доследование по ходатайству гособвинителя — прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Он усмотрел в материалах дела состав более тяжкого преступления. В итоге в обвинении Григорьева по эпизоду убийства добавился квалифицирующий признак «с особой жестокостью».

Детали расследования — в материале «Реального времени».