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День в истории: первая баскетбольная игра, день рождения Сталина, День риелтора

01:25, 21.12.2019
День в истории: первая баскетбольная игра, день рождения Сталина, День риелтора
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 декабря. В этот день отмечают:

  • День горячего шоколада;
  • День рождения баскетбола;
  • День рождения кроссворда;
  • День риелтора;
  • День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ.

В этот день произошли следующие события:

  • 1610 год — убит претендент на русский престол — самозванец Лжедмитрий II;
  • 1891 год — в США состоялась первая в истории баскетбольная игра;
  • 1953 год — в Тульской области состоялось открытие Новомосковской детской железной дороги;
  • 1968 год — осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Аполлон-8» для выхода на окололунную орбиту;
  • 1988 год — состоялся первый полет транспортного реактивного самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия»;
  • 1994 год — Академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».

Родились:

  • 1773 год — Роберт Броун — британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение;
  • 1879 год — Иосиф Сталин — советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924—1953);
  • 1896 год — Константин Рокоссовский — советский военачальник, Маршал Советского Союза;
  • 1900 год — Всеволод Вишневский — советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент.

Ушли из жизни:

  • 1375 год — Джованни Боккаччо — итальянский писатель и поэт;
  • 1610 год — Лжедмитрий II — русский политический деятель, самозванец;
  • 1917 год — Генрих Трюбнер — немецкий художник;
  • 1940 год — Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский писатель.
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