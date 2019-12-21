День в истории: первая баскетбольная игра, день рождения Сталина, День риелтора
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 21 декабря. В этот день отмечают:
- День горячего шоколада;
- День рождения баскетбола;
- День рождения кроссворда;
- День риелтора;
- День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ.
В этот день произошли следующие события:
- 1610 год — убит претендент на русский престол — самозванец Лжедмитрий II;
- 1891 год — в США состоялась первая в истории баскетбольная игра;
- 1953 год — в Тульской области состоялось открытие Новомосковской детской железной дороги;
- 1968 год — осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Аполлон-8» для выхода на окололунную орбиту;
- 1988 год — состоялся первый полет транспортного реактивного самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия»;
- 1994 год — Академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».
Родились:
- 1773 год — Роберт Броун — британский ботаник, в честь которого названо броуновское движение;
- 1879 год — Иосиф Сталин — советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924—1953);
- 1896 год — Константин Рокоссовский — советский военачальник, Маршал Советского Союза;
- 1900 год — Всеволод Вишневский — советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент.
Ушли из жизни:
- 1375 год — Джованни Боккаччо — итальянский писатель и поэт;
- 1610 год — Лжедмитрий II — русский политический деятель, самозванец;
- 1917 год — Генрих Трюбнер — немецкий художник;
- 1940 год — Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский писатель.
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