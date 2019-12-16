Новости общества

19:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: «Рубин» без Шаронова, Rambler против Twitch и главная елка Казани

19:00, 16.12.2019
Итоги дня: «Рубин» без Шаронова, Rambler против Twitch и главная елка Казани
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 декабря.

В понедельник «Рубин» официально объявил об отставке главного тренера казанского клуба Романа Шаронова. Twitter-аккаунт команды даже опубликовал намек на следующего тренера, возможно, им станет Леонид Слуцкий.

Rambler Group подала в суд на сервис стрим-трансляций Twitch из-за показов футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Мосгорсуд уже постановил приостановить трансляции на Twitch.

В мэрии Казани рассказали, что главная елка города откроется 26 декабря на площадке возле Центра семьи «Казан». Тем временем «Реальное время» подробно расписало, как будет украшен город к Новому году.

Немецкий производитель автомобилей Opel возобновил продажи в России — первые модели уже поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве и ряде других городов РФ.

Самый популярный блогер на YouTube Феликс Чельберг (PewDiePie) заявил, что перестанет заниматься каналом. По крайней мере, временно.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров