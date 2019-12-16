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«Рубин» намекнул о скором назначении нового главного тренера

14:22, 16.12.2019
«Рубин» намекнул о скором назначении нового главного тренера
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» намекнул на назначение Леонида Слуцкого новым главным тренером команды.

Официальный Twitter клуба разместил gif-изображение с креслом-качалкой в рубиновых цветах. Стоит отметить, что Слуцкий известен привычкой покачиваться во время матчей.

Ранее сегодня «Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера клуба. СМИ сообщали, что в услугах Слуцкого заинтересован «Рубин».

СпортФутбол Татарстан
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