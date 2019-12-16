«Рубин» намекнул о скором назначении нового главного тренера
Казанский футбольный клуб «Рубин» намекнул на назначение Леонида Слуцкого новым главным тренером команды.
Официальный Twitter клуба разместил gif-изображение с креслом-качалкой в рубиновых цветах. Стоит отметить, что Слуцкий известен привычкой покачиваться во время матчей.
December 16, 2019
Ранее сегодня «Рубин» объявил об уходе Романа Шаронова с поста тренера клуба. СМИ сообщали, что в услугах Слуцкого заинтересован «Рубин».СпортФутбол Татарстан
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